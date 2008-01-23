Британская компания проводит оптоволокно по канализации

Осенью 2008 года в Великобритании выйдет в онлайн "оптоволоконный город", жители которого получат доступ в интернет на скорости около 100 мегабит в секунду, передает Лента.ру со ссылкой на BBC News. Первым таким городом станет либо Борнмут (Bournemouth), либо Нортхэмптон (Northampton), либо Данди (Dundee).

Создателем города является компания H20, разводящая линии по канализационным трубам. Их технология позволяет значительно ускорить прокладку оптоволокна. Так, чтобы покрыть площадь, на которую обычно требуется полгода-год согласований, H20 нужно всего четыре часа.

Подключение 75 тысяч домов традиционными способами обойдется в 50-70 миллионов фунтов стерлингов. Прокладка оптоволокна по канализации дешевле в три-пять раз.

Оснащение первого города оптоволоконными линиями связи займет 18 месяцев. Ожидается, что в ближайшие пять лет сверхскоростной доступ в сеть получат еще 14 городов.

H20 - не единственная британская компания, намеревающаяся провести в дома жителей королевства оптоволоконные линии связи. Ранее об этом заявляла BT, но ее пилотный проект охватит только 600 домов, а к 2020 году будет подключено лишь 10 тысяч домохозяйств.

В свою очередь, Virgin Media в конце 2007 года заявляла, что модернизирует кабельную сеть, абонентом которой является каждый второй британец, и предоставит пользователям скорости до 50 мегабит в секунду.

Аналогичные проекты запускаются в США. В январе второй по величине американский интернет-провайдер заявил, что обеспечит абонентам на их линиях скорости до 160 мегабит в секунду.