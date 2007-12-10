Хакеры массово атакуют правозащитные сайты

Сегодня, в Международный день прав человека, интернет-порталы Украинского Хельсинкского союза по правам человека www.helsinki.org.ua и Харьковской правозащитной группы www.khpg.org - одни из самых больших интернет-ресурсов о правах человека в Украине – были подвергнуты массированной DОS-атаке неизвестных злоумышленников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ.

По его словам, атака с более чем 1000 виртуальных компьютеров на сервер, где размещаются интернет-порталы Украинского Хельсинского союза, Харьковской правозащитной группы и сайт “Майдан”, началась в воскресенье, 9 декабря, и продолжается до сих пор. Из-за этого работа трех указанных ресурсов заблокирована. Не работает также электронная почта правозащитников.

Правозащитники не имеют информации о том, кто мог организовать хакерскую атаку, и не высказывают никаких предположений.

DOS-атака заключается в попытке на какой-то период времени перекрыть пользователями сети доступ к сайту. Способ заключается в создании огромного потока запросов к сайту со множества разных сетевых адресов, из-за чего возникает большая нагрузка на ресурсы системы и сайт не загружается в браузерах читателей.

Как сообщалось ранее, подобной атаке 21 октября подвергался портал "Права человека в России" www.HRO.org. Ее интенсивность составляла до 200 обращений в секунду.

10 декабря отмечается Международный день прав человека. Он празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.