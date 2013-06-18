КНДР купит 100 тысяч китайских смартфонов

Китай отправит в Северную Корею 500 тысяч мобильных телефонов, 100 тысяч из которых - это смартфоны, передает радиостанция со ссылкой на сообщение высшего должностного лица правительства КНР, опубликованное в Weibo, китайском аналоге Twitter.

В Китае смартфоны стоят около тысячи юаней (чуть больше 163 долларов), в КНДР их будут продавать уже по 2,8 тысячи юаней, а разница пойдет в казну северокорейского режима, сообщает источник.

Верхушка Трудовой партии Кореи обычно пользуется именно смартфонами, им частично разрешены видеозвонки и беспроводная подписка на некоторые СМИ, такие как главная газета страны "Нодон синмун", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число пользователей мобильной связью в КНДР превысило 2 миллиона человек.