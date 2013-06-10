Adidas и Nike начали «печатать» кроссовки

С помощью трехмерных принтеров компании создают прототипы новых обувных подошв, что позволит выпускать спортивную обувь с невероятной скоростью, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Financial Times.

Как сообщается, ранее для создания обувных прототипов компании Adidas приходилось нанимать 12 техников, а сейчас эту работу могут выполнить всего несколько работников. Также сократилось время, необходимое для оценки нового прототипа: с 4-6 недель оно сократится до одного-двух дней. Одну подошву изготавливают всего за два часа.

Но и это еще не предел, говорят производители. Главным ограничением сейчас является медленная скорость печати.

Представители Nike подтверждают результаты опыта коллег, заявляя, что 3D-технологии ускорили разработку их обувьи для профессиональных американских футболистов.

На данный момент неизвестно, сколько стоит пара таких кроссовок, так как 3D-обувь еще не поступала в продажу.

Отметим, что 3D-печать активно используют в тяжелой промышленности, особенно она востребованна в аэрокосмической отрасли. Также инновационная технология применяется в производстве персональных слуховых аппаратов и эндопротезов.