Женщины устроят забег на каблуках, чтобы привлечь внимание к тротуарам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили представительницы инициативной группы. Свою акцию они называют не политической, ее поддержали члены разных общественных организаций и журналисты.

По словам руководителя Черниговского профсоюза предпринимателей Елены Варнаковой, сейчас ведется много разговоров о ремонте дорог в масштабах страны. "Однако никто не говорит о состоянии тротуаров. Страдают те, кто не имеет машины, а хочет выглядеть привлекательно", - сказала она. "В результате, женщинам приходится отдавать предпочтение обуви без каблуков, но и ту нужно ремонтировать. Поэтому представители инициативной группы в Чернигове, чтобы изменить ситуацию, решили нетрадиционным способом привлечь внимание к проблеме и устроить забег", - отмечает Варнакова.

По ее словам, "даже определили приз за победу – сертификат на ремонт обуви сроком на три месяца".

Журналистка Алла Скорик поддержала акцию и отметила, что состояние черниговских тротуаров требует улучшения также для молодых мам, которые возят детей в колясках, для детей, желающих кататься на роликах, для инвалидов, для пожилых людей.

Журналистка также поддержала мнение других женщин о внешнем виде. "Нам хочется выбирать обувь не под ямы, а под свое настроение", - сказала она. Скорик призналась, что всегда, когда одевает высокие каблуки, берет с собой удобную обувь, чтобы избежать непредсказуемых ситуаций.

Кроме забега "на шпильках" жительницы Чернигова планируют провести "модное дефиле в валенках, калошах, лаптях и т. п." перед городским советом, а еще сплясать "буги-вуги в калошах".

Женщины выразили убеждение, что их неординарные акции привлекут внимание руководителей города и вызовут желание принять меры, чтобы тротуары в Чернигове позволяли ходить по ним на высоких каблуках.