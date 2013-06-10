Индия хочет создать «очень умных» боевых роботов

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) намерена создать боевых роботов с высоким уровнем искусственного интеллекта.

Иих планируется задействовать в операциях в неспокойных районах, например, на разделяющей армии Индии и Пакистана линии контроля в спорном штате Джамму и Кашмир, сообщает агентство PTI со ссылкой на DRDO.

Предполагается, что роботы должны уметь различать "своих" и "чужих", отмечает РИА Новости.

"Мы намерены работать над созданием солдат-роботов... Это новая программа, и ряд лабораторий уже ведут крупномасштабные работы в сфере робототехники", - заявил глава DRDO Айнаш Чандер.

Чандер является главным разработчиком программ ракет большой дальности, включая баллистическую ракету "Агни".

По его мнению, "будущее за войной на суше и в воздухе без участия людей".

Сперва солдаты-роботы будут лишь помогать военнослужащим, однако затем их функции будут расширены, отметил Чандер.

Для производства подобных роботов индийским специалистам нужно разработать "соответствующие материалы, когнитивные технологии и способы их взаимодействия с человеком", сказал Чандер.