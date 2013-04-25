Между Индией и Китаем накаляются отношения из-за спорных территорий

Как пишет РИА Новости, в воскресенье СМИ Индии сообщили, что подразделение армии КНР 15 апреля вошло на 10 километров вглубь спорного сектора Даулат Бег Олди в кашмирском регионе Ладах в Гималаях. В отличие от большинства предыдущих инцидентов китайские военные не ушли, а разбили лагерь. В тот же день, по данным индийской прессы, линию фактического контроля пересекли китайские вертолеты. Китай отрицает факт захода своих войск на индийскую территорию.



Хотя формально основной целью поездки министра называется подготовка визита в Нью-Дели главы правительства КНР Ли Кэцяна, в первую очередь, она значима в связи с обострением двусторонних отношений из-за инцидента в Гималаях. "Я верю в общность наших интересов, и нам не следует стирать годы усилий, потраченных на развитие наших отношений. Я думаю, это хорошо, что мы ведем диалог", - приводит газета Hindustan Times заявление главы МИД Индии Хуршида.

В 20 километрах от лагеря китайских военных находится пост индийской Индо-тибетской пограничной полиции - специального подразделения, несущего службу на границе с китайским Тибетом. Индийская армия планирует направить в Гималаи дополнительные воинские части. На данный момент прошли уже две встречи военных двух стран на линии контроля. Однако они завершились безрезультатно, так как Индия отказалась выполнить китайское требование о ликвидации "укрепленных позиций"в секторе Даулат Бег Олди. Министр обороны Индии А.К. Энтони в среду сообщил что ведутся переговоры на различных уровнях с целью мирного разрешения инцидента.

Территориальный спор Индии и КНР касается принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.