Хюндай гарантировала устранение недостатков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, это было решено в ходе специального совещания вице-премьер-министра Александра Вилкула, министра инфраструктуры Владимира Козака с руководством Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и представителями компании Hyundai Rotem, проведенного в начале 2013 года.

В частности, Hyundai Rotem должна собственными силами и за свой счет обеспечить модернизацию крыш и кровельного оборудования всех электропоездов, модернизацию переключателей родов тока, модернизацию обшивки головной части поездов, модернизацию системы жизнеобеспечения за счет использования аккумуляторных батарей большей емкости украинских производителей.

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Кроме того, Hyundai Rotem за свой счет обеспечит модернизацию тормозной системы и сети тормозных трубопроводов, а также замену поврежденных оконных блоков и тормозных колодок с применением комплектов отечественного производства.

При этом с начала января поезда Интерсити+ сопровождаются эксплуатационными бригадами специалистов южнокорейской компании.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года «Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации. Кроме того, Hyundai Rotem подготовит украинских специалистов, которые смогут самостоятельно обслуживать и ремонтировать скоростные поезда Hyundai в Украине.

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Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями. 20 декабря 2012 года компания Hyundai принесла извинения за причиненные украинским пассажирам неудобства при пользовании скоростными электропоездами собственного производства и сообщила о начале работ по ликвидации неисправностей, которые в первую очередь связаны со сложными зимними погодными условиями.

25 декабря Президент Украины Виктор Янукович раскритиковал закупку поездов Hyundai.