Янукович раскритиковал закупку поездов Hyundai

«Почему, имея собственный прототип скоростного поезда, средства вкладывали не в налаживание своего серийного производства, а в приобретение импортной техники? Что, нам не было понятно, что эта техника не приспособлена к нашим условиям эксплуатации до конца?» - спросил Президент.

При этом он заметил, что также не были учтены интересы украинского товаропроизводителя, украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

В декабре из-за резкого ухудшения погодных условий эти поезда во время движения выходили из строя. 20 декабря компания Hyundai принесла извинения за причиненные украинским пассажирам неудобства при пользовании скоростными электропоездами собственного производства и сообщила о начале работ по ликвидации неисправностей, которые в первую очередь связаны со сложными зимними погодными условиями.

24 декабря бывший вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников сообщил, что специалисты южнокорейского концерна Hyundai устранят недоработки скоростных межрегиональных электропоездов производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс», в течение 2-3 недель.

«Hyundai - мировая компания, сейчас они бросили все силы на исправление ситуации. Пройдет максимум две-три недели, пока южнокорейские специалисты и работники нашей железной дороги устранят все недостатки», - сказал он.

Б.Колесников также принес извинения пассажирам, которые пострадали от неисправностей этих поездов.

«Пользуясь возможностью, хочу извиниться перед всеми пассажирами, которые пострадали, опоздали из-за поломок скоростных поездов. Хотя железная дорога компенсировала финансовые потери за билеты, пассажирам от этого не легче», - сказал он.

Б.Колесников отметил, что он «предлагал протестировать поезда во время перегона из Южной Кореи в Украину».

«Можно было не везти их пароходом в Одессу, а прогнать по Транссибу, это было бы испытанием для них и все эти болячки вылезли бы. Но это с нас ответственности не снимает и остается лишь извиниться», - сказал экс-министр инфраструктуры.

Напомним, «Укрзализница» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая 2012 г.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

23 мая с.г. в то время вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Б.Колесников, объясняя, почему Украина осуществляет закупки поездов "Хюндай", заявил, что ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) необоснованно устанавливает действующие цены на производимые поезда.

«Около 26 млн. дол. стоит крюковский поезд, 29,5 млн. стоит "Хюндай". Зарплата на заводе "Хюндай" – 4 тыс. дол., а на заводе Крюкова – 4 тыс. грн. Так вот, хочу спросить у заводовладельцев и руководства, как они объясняют эту цену», - сказал Б.Колесников.

Он согласился с тем, что необходимо покупать украинскую продукцию, но не «любой ценой».

«Мы с удовольствием купим украинский, когда этот поезд будет обкатан полностью и будет отвечать тем параметрам, которые задала железная дорога. При равных возможностях мы с удовольствием купим украинский поезд, но не любой ценой», - сказал Б.Колесников.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализницы», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/час. по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.