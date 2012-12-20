Компания Hyundai извинилась перед украинскими пассажирами

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, об этом говорится в письмах компании, направленных в адрес Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и государственного предприятия «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЗШК).

В частности, как отмечается в письмах, уже внедрена программа подготовки поездов Hyundai к зимним условиям, и в течение последних двух дней было сокращено количество неисправностей.

Также Hyundai сейчас увеличивает количество специалистов, обслуживающих «Украинские экспрессы», - на этой неделе семь специалистов присоединятся к команде технического обслуживания.

Кроме того, в письме говорится, что «компания Hyundai Rotem планирует нанимать больше украинских специалистов группы технического обслуживания в Дарницком депо».

Корейская компания решила проблемы с поставкой необходимых запчастей, и большая часть запчастей уже доставлена в депо, а в течение недели ожидаются дополнительные поставки.

«Это первая наша зима в Украине, которая покажет нам направления для совершенствования и наши слабые стороны. Каждый вид транспорта имеет проблемы в зимний период, такие как задержки, отмены рейсов», - говорится в письме.

При этом Hyundai готов работать над выявленными недостатками и выражает уверенность, что вместе со специалистами УЗШК успешно решит все технические проблемы.

В то же время, в письме отмечается, что Hyundai была единственной компанией, которая смогла поставить Украине поезда в установленные достаточно короткие сроки - в течение 18 месяцев, чтобы успеть к началу проведения в Украине Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

«Укрзализныця» подписала с корейской Hyundai Rotem контракт на сервисное обслуживание 10 электропоездов Hyundai 15 мая.

Согласно контракту, корейская компания берет на обслуживание электропоезда и в течение 5 лет будет выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации.

В настоящее время, согласно условиям контракта, в Украине работают девять корейских специалистов компании Hyundai Rotem.

Все они работают на технической пассажирской станции «Дарница», однако при необходимости отправляются в Харьков, Донецк или Львов.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.