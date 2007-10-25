Китай свяжется с США оптоволоконным кабелем по дну Тихого океана

Группа компаний приступила к прокладке первого телекоммуникационного кабеля по дну Тихого океана, который должен напрямую связать Китай и США, передает The Jerusalem Post. Проект, получивший название Trans-Pacific Express, должен начать действовать в июле 2008 года, когда откроются Олимпийские игры в Пекине.

Необходимость прокладки оптоволоконного кабеля появилась после резкого скачка телефонного и интернет-сообщения между КНР и США. Разработчики проекта ожидают, что после его реализации пропускная способность сетей связи между двумя странами возрастет в 60 раз по сравнению с сегодняшними показателями.

В настоящее время телекоммуникационные кабели, соединяющие Китай и США, проходят через Японию. Однако Пекин считает Токио своим региональным конкурентом в области связи, поэтому давно вынашивал планы создания отдельной коммуникационной линии с американским континентом.

Лента.ру