США расширяют географию борьбы с киберпреступностью

Спецслужбы США расширяют взаимодействие с иностранными коллегами в сфере борьбы с киберпреступностью. Федеральное бюро расследований и Секретная служба США уже открыли свои представительства, специализирующиеся на борьбе с киберпреступностью, или находятся в процессе создания таких структур, в Италии, Нидерландах, Румынии, Эстонии и еще одной стране, название которой не раскрывается.

Так, в Нидерландах, Румынии и Эстонии были сформированы миссии ФБР, занимающиеся борьбой с преступностью в области высоких технологий. В Эстонии, готовится начать работу отделение Секретной службы, которая в США не только отвечает за охрану первых лиц государства и высокопоставленных зарубежных гостей, но и борется с фальшивомонетчиками и киберпреступниками. В Риме Секретная служба США создает рабочую группу, которая будет заниматься только кибербезопасностью.

Новые офисы двух американских спецслужб создаются в дополнение к постам атташе по правовым вопросам в посольствах США. Всего в штате зарубежных диппредставительств США 61 такой атташе.

По словам Шона Хенри, помощника директора ФБР, возглавляющего отдел по борьбе с киберпреступностью, в 2010 году он планирует направить ряд своих подчиненных еще две или три страны. Какие именно это будут страны, Шон Хенри не уточнил. При этом он заявил, что ФБР "получает столько запросов" о помощи из-за рубежа, что "в действительности начинает размещать свой персонал в национальных правоохранительных органах ряда государств".

Согласно данным ФБР, в завершившемся в США 30 сентября финансовом году этим ведомством было заведено около трехсот уголовных дел по фактам транснациональных киберпреступлений, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные информационного агентство Associated Press.