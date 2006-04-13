Все автодороги ведут в Украину

Более 700 ведущих компаний из 30 стран представят свою продукцию на 14-м Киевском Международном автосалоне SIA`2006, который пройдет с 23 по 28 мая 2006 года на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Об этом сообщила директор украинской выставочной компании "АВТОЭКСПО" Нина ДЯТЛОВА сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, нынешний автосалон, так же, как и предыдущий, будет проходить под эгидой ОІСА (Всемирной организации производителей автомобилей).

По предварительным оценкам автосалон соберет более 700 компаний из Беларуси, Дании, Китая, Нидерландов, Германии, Польши, России, Словении, Тайваня, Турции, Венгрии, Украины, Франции, Швеции. Ожидается, что экспозиция займет площадь около 70 тыс. кв. м.

Также значительной обещает быть и массовость посещения крупнейшей украинской выставки. В прошлом году на SIA побывало около полумиллиона посетителей, а у 14-го автосалона есть все предпосылки превысить это рекордное число.

Вместе с тем Н.ДЯТЛОВА сказала, что на SIA`2006 можно будет увидеть довольно объемные стенды таких автопроизводителей, как Nissan, Renault, Dacia, Ferrari, Mazerati, Asrton Martin, Citroen, Subaru, Hyundai, Ssang Yong, KIA, FAW, Daewoo, Cherry, Great Wall, Brilliance, Souest, Harbin Hafei, BAW, BYD, ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ОКА и ЛуАЗ. Дополнят автомобильную экспозицию грузовики Renault, АвтоКрАЗ, автобусы Богдан, Фотон и прочие.

Справка УНИАН. Компания "АВТОЭКСПО" является одной из ведущих украинских выставочных фирм. Она создана в 1996 году. Основной вид деятельности – организация и проведение международных автосалонов SIA, туристических салонов "УКРАИНА" и международных специализированных выставок автомобильной и транспортной тематики.