Теперь он знает все: ученые научили искусственный интеллект "читать мысли" (видео)

Японские ученые создали искусственный интеллект, который способен читать мозговые волны человека и визуализировать их на экран.

Как сообщает The Next Web, искусственный интеллект способен понять и воспроизвести изображение, на которое смотрит человек путем анализа мозговых волн.

Например, если человек смотрит на изображение буквы «А», то робот способен показать нечеткий силуэт буквы на экране. Пока воспроизводить точную картинку интеллект не умеет. На видео видно, как именно воспроизводится картинка.

Чтобы «научить» нейросеть ученым потребовалось 10 недель. На протяжении этого времени ученые показывали изображения людям и записывали их мозговые волны. Затем ученые забирали изображения и просили испытуемых воспроизвести мысленно изображение в своем сознании и также записывали результат. После этого ученые научили искусственный интеллект "декодировать" эти данные, чтобы визуализировать то, о чем думает человек.

Как сообщал УНИАН, ученые также создали искусственный интеллект, который распознает ложь. Разработчики рассчитывают, что их изобретение будут использовать в зале суда, чтобы распознать врет ли человек за трибуной.