На Apple подали в суд за намеренное замедление iPhone

Пользователи Apple подали иск в суд из-за того, что компания намеренно замедляет старые iPhone.

Истцы называют такую тактику компании «обманчивой, аморальной и неэтичной», сообщает 9to5mac.

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При этом иски касаются не только старых моделей iPhone. Так, один из истцов, Стефан Богданович, жалуется, что недавно введенная в iPhone 7 функция баланса батареи и производительности не согласовывалась с пользователями. Он обвиняет компанию в том, что такой «трюк» сделан намеренно, чтобы каждый год увеличивать число пользователей.

Как сообщает издание, Богданович просит возмещения для пользователей и прекращения такой практики Apple.

Как сообщал УНИАН, компания Apple призналась, что снижает производительность предыдущих поколений iPhone на новых операционных системах iOS для продления срока работы и удобства пользователей.