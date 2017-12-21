Apple призналась, что умышленно замедляет работу старых iPhone, и объяснила зачем

Компания Apple призналась, что снижает производительность предыдущих поколений iPhone на более новых операционных системах iOS для продления срока работы телефона и удобства пользователей.

Об этом говорится в ответе компании изданию TechCrunch.

В компании уверены, что их основная цель заключается в предоставлении "лучшего пользовательского опыта", который включает "высокую производительность и долгий срок работы устройств".

В частности, в Apple объяснили, что они снижают тактовую частоту процессора из-за изнашивания литий-ионных аккумуляторов.

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В компании рассказали, что из-за старых аккумуляторов и нарастающей нагрузке от новых приложений смартфоны могли отключаться во время пиковых нагрузок, поэтому чтобы продлить срок их работы аккумуляторов в Apple решили пойти на уменьшение их производительности.

"Речь не только об общей производительности устройства, но и о продлении срока службы устройств. Литий-ионные аккумуляторы не способны обеспечить необходимый ток при понижении температуры или при низком заряде и износе. Это может привести к неожиданному отключению устройства для защиты компонентов", - сказано в комментарии Apple.

"В прошлом году мы выпустили для iPhone 6, 6s и SE функцию, которая сглаживает внезапные пики производительности, когда это необходимо, чтобы предотвратить самопроизвольное отключение аппаратов при таких условиях. Теперь мы добавили эту функцию и в iPhone 7 с iOS 11.2 и продолжим добавлять ее в следующие устройства", - говорится в сообщении компании.