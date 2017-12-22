В Дубае за дорожным движением будут следить дроны

Полиция Дубая будет использовать беспилотные летательные аппараты для трансляции пробок в часы пик в режиме реального времени, сказал Халид Аль-Мерри, заместитель директора по оперативной коммуникации полиции Дубая, передает gulfnews.com. Используя эту информацию, отдел отправляет патрули на места образования заторов.

Читайте такжеВ Дубае улицы будут патрулировать беспилотные полицейские автоДроны, проводящие мониторинг дорожного движения, будут связаны с операционным залом полиции посредством технологии 4G.

«Новая технология поможет фиксировать происшествия, чрезвычайные ситуации, катастрофы и несчастные случаи в Дубае и транслировать их в прямом эфире в командном зале, чтобы сотрудники могли принимать быстрые решения. Она также будет архивировать записи для использования их в учебных целях», - сказал Аль Мерри.

Дроны оснащены долговечными батареями.