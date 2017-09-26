В Дубае испытали первое в мире летающее беспилотное такси (фото, видео)

13:54, 26 сентября 2017
Наука и IT
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Такое такси имеет два пассажирских места и способно выполнять полеты продолжительностью до 30 минут.

Reuters

В Jumeirah Beach Park в Дубае был осуществлен тестовый вылет первого в мире беспилотного летающего такси.

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Reuters

Генеральный директор и председатель совета исполнительных директоров Управления по дорогам и транспорту (RTA) Маттар Аль Тайер
сказал, что AAT обладает «самыми высокими стандартами безопасности».

Reuters

«Он также оснащен дополнительными аварийными парашютами, девятью автономными аккумуляторными системами и системой быстрой зарядки аккумулятора и подключаемой системой», - заявил он.

Батарее, установленной в прототипе, требуется два часа для полной зарядки. В производственной версии это время будет значительно сокращено. Летающее такси имеет места для двух пассажиров и может совершать полеты продолжительностью до 30 минут.

Reuters

AAT можно будет заказать с помощью мобильного приложения. В течение следующих пяти лет RTA будет сотрудничать с Управлением гражданской авиации Дубая, чтобы обеспечить интеграцию AAT в транспортную систему эмирата.

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