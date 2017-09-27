Украинские инженеры разработали программное обеспечение против компьютерных вирусов (видео)

13:07, 27 сентября 2017
Наука и IT
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Турецкая компания безвозмездно передала оборудование, которое немедленно сообщает всем абонентам, что их серверам грозит заражение. 

В Киберполиции научились бороться с компьютерными вирусами.  Программное обеспечение против электронных вредителей разработали украинские инженеры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что турецкая компания безвозмездно передала оборудование, которое немедленно сообщает всем абонентам, что их серверам грозит заражение. Как только вирус попадет в систему, администраторы всех компаний получат СМС или электронное письмо с инструкциями, что можно делать, а что нет. В базу данных уже подключены 560 учреждений - вроде банков, почты, правительства и парламента. 

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Ранее сообщалось, что россиян атаковал мощный компьютерный вирус.

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Теги: #киберполиция Украины#защита от вирусов#атаки вирусов в Украине