Украинские инженеры разработали программное обеспечение против компьютерных вирусов (видео)

В Киберполиции научились бороться с компьютерными вирусами. Программное обеспечение против электронных вредителей разработали украинские инженеры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что турецкая компания безвозмездно передала оборудование, которое немедленно сообщает всем абонентам, что их серверам грозит заражение. Как только вирус попадет в систему, администраторы всех компаний получат СМС или электронное письмо с инструкциями, что можно делать, а что нет. В базу данных уже подключены 560 учреждений - вроде банков, почты, правительства и парламента.

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Ранее сообщалось, что россиян атаковал мощный компьютерный вирус.