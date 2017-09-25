Россиян атаковал мощный компьютерный вирус
11:23, 25 сентября 2017Наука и IT
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Кроме России, вирус уже распространился в Германии и Турции, а также атаковал приложения нескольких крупных европейских банков.
Иллюстрация / REUTERS
Мощный компьютерный вирус атаковал Россию. Он крадет банковские данные и выдает себя за администратора мобильных устройств на базе операционной системы Андроид, сообщает ТСН.uа.
Вирус способен запоминать и записывать порядок клавиш, которые вы нажимаете на смартфоне и далее самостоятельно звонить и отправлять СМС.
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Кроме России, вирус уже распространился в Германии и Турции, а также атаковал приложения нескольких крупных европейских банков.
Мощный компьютерный вирус атаковал Россию
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