SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с разведывательным спутником перенесен менее чем за минуту до старта.

Как сообщает SpaceX в своем твиттере, это произошло из-за проблемы с датчиком.

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Теперь запуск планируется осуществить завтра, 1 мая, в 14.00 по Киеву.

Старт ракеты-носителя был запланирован 30 апреля со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал.

Ракета должна была вывести на орбиту груз под названием NROL-76. О том, что внутри него, не разглашается, так как спутник будет работать на разведывательные службы. При этом для SpaceX это первый запуск военного назначения.