Восстановить чувства: британские ученые разрабатывают чудо-лекарство для влюбленных

Ученые-нейроэтики из Оксфордского университета работают над чудо-таблетками, которые помогут в любви, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Так, изучение снимков мозга показали, что любовь – это невероятно сложный процесс, который включает в себя телесное влечение, преданность и привязанность к длительным отношениям. Именно на привязанность к длительным отношениям и будет влиять таблетка любви.

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Чудо-лекарство способно помочь влюбленным, которые давно вместе, восстановить чувства.

Конечно, любовь может иметь разный характер. Поэтому ученые работают и над такими таблетками, которые помогут уменьшить переживания после расставания или развода и легче пережить разрыв отношений.

Точных дат появления эликсира любви не называют. В настоящее время продолжаются научные исследования. А вот в том, что любовные лекарства будут иметь спрос, ученые не сомневаются. Психологи убеждают, что чувства нужно подавлять или поддерживать самостоятельно и без вмешательства химических веществ.

Как сообщал УНИАН, китайские и американские ученые представили результаты своего исследования того, как любовь меняет структуру мозга человека и его работу.