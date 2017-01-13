Amazon запускает канал для любителей аниме

Об этом сообщает The Next Web.

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Сейчас канал доступен для подписчиков Amazon Prime Video в США. Anime Strike войдет в число брендированных каналов от Amazon, которые можно оплачивать ежемесячно и смотреть с помощью собственного онлайн-кинотеатра компании.

Amazon заявила, что планирует расширять каталог аниме каждую неделю.

Напомним, ранее стало известно, что Apple запуcкает свой видеосервис и ищет "опытного продюсера".