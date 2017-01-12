Apple запуcкает свой видеосервис и ищет "опытного продюсера" - WSJ
Apple планирует заняться производством телесериалов и фильмов и ищет креативного продюсера. Таким образом компания собирается конкурировать с видеосервисами вроде Netflix и Amazon Prime Video.
Компания собирается купить права на несколько телепередач, сообщает DTF со ссылкой на The Wall Street Journal.
Также Apple обратилась за помощью к экспертам в области маркетинга и в перспективе собирается нанять их для продвижения нового сервиса.
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На старте компания не планирует конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video по объему передач. В июле 2016 года Apple уже приобрела права на телешоу Carpool Karaoke телеканала CBS.
В первое время небольшая библиотека телепрограмм должна помочь Apple победить в гонке со стриминговым сервисом Spotify, сообщает The Wall Street Journal.
В октябре 2016-го Apple представила годовой финансовый отчет. Доходы компании снизились на 8%, а прибыль уменьшилась на 14%. Подобный спад в показателях произошёл впервые за 15 лет.