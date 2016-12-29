Порошенко рассказал о более чем 6 тысячах кибератак против украинских ведомств за два месяца

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, где рассматривались основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

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«В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса выявлено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря были выведены из строя сети Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно осуществляется около ста пятидесяти тысяч электронных транзакций за сутки. «Вопросы кибербезопасности стоят как основные проблемы на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседание СНБОУ вопрос кибербезопасности является абсолютно актуальным», - подчеркнул президент в начале заседания.

При этом, по его словам, эти угрозы касаются не только министерств и привел пример вмешательства в работу сайта «Укрзализныци».

Порошенко подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против украинского государства. Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты.

«Мы имеем дело с глобальным вызовом безопасности, который Россия бросает всей евроатлантическом сообществе», - заявил президент.

Глава государства также напомнил, что в конце 2015 – начале 2016 года осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомных электростанций, аэропорта «Борисполь».

Кроме того, он напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершения диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления «Богородчаны – Долина» в Ивано-Франковской области и «Уренгой - Помары - Ужгород» в Полтавской области. Кроме того, добавил глава государства, имели место целенаправленные действия террористических группировок с целью нарушения функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо - и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

«На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация», - заявил Порошенко и добавил, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.

В свою очередь, как сообщает Правительственный портал, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что объединение усилий всех ветвей власти даст возможность построить качественную систему защиты для противодействия киберугрозам. "Объединение усилий даст нам возможность построить качественную систему защиты", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2016 года серверы государственных органов и предприятий атаковали хакеры. В частности, кибератакам подверглись сайты Пенсионного фонда, Министерства финансов, Государственного казначейства, Министерства инфраструктуры, Государственной авиаслужбы, акционерной компании «Укрзализныця». Украинские чиновники заявили, что атаки были совершены из-за рубежа.

Первый заместитель директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины Александр Власюк сообщил, что Минфин и Госказначейство в результате хакерской атаки потеряли 3 терабайта информации.

В связи с атаками хакеров на серверы 16 декабря Министерство инфраструктуры заявило о введении особого режима контроля и защиты IT-систем государственных предприятий.

21 декабря 2016 года Верховная Рада предусмотрела в государственном бюджете на 2017 год дополнительно 150 млн грн на развитие, модернизацию и функционирования системы киберзащиты.

Служба безопасности Украины в январе-ноябре 2016 года зафиксировала 247 кибератак на электронные информационные ресурсы государственных учреждений.