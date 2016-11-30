В Ривне обнаружили скрытый подземный туннель (видео)

Это произошло тогда, когда у тамошнего фонтана провалился асфальт, а под ним виднелась комната.

Находкой уже заинтересовались археологи. "Видно, что закладывались деревянные бруски, были двери. Это какая-то подземная часть наземной здания, скорее всего", - говорит научный сотрудник Ривненского краеведческого музея Алексей Войтюк.

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Вероятнее всего, это подземные туннели князей Любомирских – польских шляхтичей, которые были владельцами Ривне на протяжении 200 лет. Кирпич с подземной комнаты изготовлен в XIX веке.

В свою очередь краеведы говорят, что подземные ходы могли появиться еще задолго до появления Любомирских на ривненских землях.

Сейчас археологи ждут разрешения, чтобы начать раскопки в центральном парке города Ривне.

Раньше в исторической части Житомира на Замковой горе нашли старинное подземелье. Во время раскопок археологи на двухметровой глубине выкопали польские и чешские серебряные монеты XVI века, а еще – казацкие люльки.

Копнув глубже, наткнулись на ходы. Предполагают, что катакомбы ведут в костел Святой Софии, расположенной неподалеку, поэтому им где-то полтысячи лет.