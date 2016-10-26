В исторической части Житомира откопали старинное подземелье (видео)

Во время раскопок археологи на двухметровой глубине выкопали польские и чешские серебряные монеты XVI века, а еще – казацкие люльки, говорится в сюжете ТСН.

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Копнув глубже, наткнулись на ходы. Предполагают, что катакомбы ведут в костел Святой Софии, расположенный неподалеку, поэтому им где-то полтысячи лет.

В найденном подземелье в будущем планируют сделать музей.

Археологи исследуют территорию по карте, которую составили при помощи георадара. И надеются, что нынешним раритетами их находки не ограничатся.

Ранее в Днепропетровской области археологи обнаружили погребение скифа-великана.