В исторической части Житомира откопали старинное подземелье (видео)
09:17, 26 октября 2016Наука и IT
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В исторической части Житомира на Замковой горе нашли старинное подземелье.
В Житомире нашли подземелье / Скриншот
Во время раскопок археологи на двухметровой глубине выкопали польские и чешские серебряные монеты XVI века, а еще – казацкие люльки, говорится в сюжете ТСН.
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Копнув глубже, наткнулись на ходы. Предполагают, что катакомбы ведут в костел Святой Софии, расположенный неподалеку, поэтому им где-то полтысячи лет.
В найденном подземелье в будущем планируют сделать музей.
Археологи исследуют территорию по карте, которую составили при помощи георадара. И надеются, что нынешним раритетами их находки не ограничатся.
Ранее в Днепропетровской области археологи обнаружили погребение скифа-великана.
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