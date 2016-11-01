Ученые рассказали о состоянии погребального Ложа Христа

Об этом сообщает РБК со ссылкой на журнал National Geographic.

Ложе Христа было накрыто мраморной плитой в 1555 году. 26 октября, ученые Национального технического университета Афин сняли ее и начали раскопки. Изначально им был доступен только первичный слой камня, однако после 60 часов работы они обнаружили другую мраморную плиту с крестом, который был вырезан на ее поверхности. Под ней и находилась оригинальная известняковая плита, на которой по преданию, покоилось тело Христа. 28 октября после выполнения всех работ, гробница снова была накрыта мраморной плитой.

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«Я полностью потрясен. Мои колени немного дрожат, потому что я этого не ожидал», — заявил археолог Фредрик Гиберт. «Мы не можем со 100% точностью утверждать, но есть видимые доказательства, что гробница не перемещалась [с момента погребения Христа]. Это то, о чем ученые и историки спорили веками», — добавил Гиберт.

Кроме того, исследователи подтвердили наличие оригинальной известняковой пещеры, в которой был погребен Христос. Пещера со временем была разрушена, а сейчас гробница окружена Кувуклией, небольшой купольной часовней, находящейся в храме Гроба Господня.