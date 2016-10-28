Археологи впервые за 500 лет сняли мраморную плиту с гроба Христа (видео)

Об этом сообщает журнал National Geographic.

Как отмечает издание, плита была установлена в 1555 году и до настоящего момента не поднималась. Установка плиты была связана с тем, что многие паломники пытались отломить себе часть реликвии. Сняв плиту, ученые были удивлены, увидев под ней много каменного материала.

Святой Гроб заключен в эдикулу (Кувуклию) — купольную часовню из желто-розового мрамора. В 1009 году гробница была разрушена (это, в частности, стало одной из причин начала Крестовых походов). Само Ложе, часть стен пещеры и входа уцелели, и спустя два десятка лет начались восстановительные работы. В 1555 году погребальное Ложе пришлось накрыть тяжелой мраморной плитой, поскольку многие паломники пытались отломить частицу святыни.

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С тех пор плита никогда не поднималась. В настоящее время на территории храмового комплекса ведутся реставрационные работы под руководством специалистов из Национального технического университета Афин.

Работы по реставрации Гроба Господня планируется завершить к весне 2017 года. Археологи отмечают, что предстоящие исследования позволят узнать, из чего состояла оригинальная поверхность камня, на котором, по преданию, три дня покоилось тело Иисуса Христа. Специалисты также надеются, что результаты работы дадут ответ на вопрос, каким образом святая Елена, возводя храм на этом месте, пришла к выводу, что именно данная пещера является Гробом Господним.