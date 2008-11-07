Украина и Индонезия договорились сотрудничать в космосе

Украина и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального космического агентства Украины (НКАУ), соглашение подписано в четверг, 6 ноября, в ходе визита украинской делегации во главе с генеральным директором НКАУ Юрием АЛЕКСЕЕВЫМ в Индонезию.

Документ, в частности, определяет направления сотрудничества в разработке ракетных технологий (на начальном этапе - метеорологическая ракета), спутниковых технологий (на начальном этапе - микроспутники), а также в сфере дистанционного зондирования Земли.

«Соглашение станет правовой основой и будет способствовать налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между украинскими и индонезийскими предприятиями космической отрасли», - отмечает пресс-служба НКАУ.