NASA показало видео с дюнами Титана

Последний раз аппарат получал радиолокационные снимки спутника Сатурна 25 июля 2016 года на расстоянии 967 км от Луны. Видео размещено на сайте NASA.

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Дюны представляют собой протяженные образования, состоящие из осевших из атмосферы на поверхность Титана углеводородов.