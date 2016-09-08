NASA показало видео с дюнами Титана

16:14, 08 сентября 2016
Наука и IT
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NASA показало видеозапись с исследованными станцией Cassini дюнами Титана. 

rt.com

Последний раз аппарат получал радиолокационные снимки спутника Сатурна 25 июля 2016 года на расстоянии 967 км от Луны. Видео размещено на сайте NASA.

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Дюны представляют собой протяженные образования, состоящие из осевших из атмосферы на поверхность Титана углеводородов.

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