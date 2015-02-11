В NASA показали подводную лодку, которая погрузится в воды Титана в 2040 году (видео)

Субмарина весом более одной тонны будет построенна по примеру уже существующих водорастворимых дронов. Но, несмотря на то, что аппарат должен функционировать на расстоянии миллиардов километров, субмарина будет функционировать автономно, сообщает ТСН со ссылкой на The Mirror.

"После первого испытания, с целью определения динамических характеристик на месте и проверить показательные модели, аппарат начнет свое научное путешествие", - объясняют в агентстве.

Ученым уже известно о поверхностных водах спутника благодаря информации, которую собрали зонды Voyager 1 и Voyager 2. Защищенные плотной атмосферой так называемые озера Титана состоят из жидкого этана, метана и пропана с температурой погружения до минус 179 градусов.

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Самое большое из этих озер, которое имеет 160-300 метров глубины, и станет объектом задания для новой подводной лодки. Субмарину доставит на Титан специальный космический корабль, который сможет пробиться через плотную атмосферу спутника на гиперзвуковой скорости, а после посадки утонет в озере.

"Эта модель является только первым дизайном аппарата и уже выявила ряд технических моментов, которые требуют более внимательного исследования. Даже отбросив масштабы планетарного применения аппарата, этот опыт заставил нас взглянуть на дизайн субмарин с новой стороны", - заключает NASA.