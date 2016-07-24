Solar Impulse 2 начал последний перелет в ходе кругосветного путешествия

Как сообщает Русская служба Би-би-си, вылетев из Каира, он, как ожидается, через 48 часов приземлится в Абу-Даби, откуда началась и где должна закончиться "кругосветка".

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Полет вокруг земного шара стартовал 9 марта 2015 года. Самолетом управляют швейцарские пилоты Бертран Пикар и Андре Боршберг.

Самолет с размахом крыла 72 метра и весом 2,3 тонны использует для полета лишь солнечную энергию. Его крылья покрыты 17 тысячами солнечных элементов.

Как сообщили организаторы полета, их целью является не создание практических моделей солнечных самолетов, а демонстрация возможностей альтернативных источников энергии.