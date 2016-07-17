Солнцелет Solar Impulse 2 прервал кругосветное путешествие - заболел пилот

Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

«Я болен. Расстройство желудка. Я решил отложить вылет Solar Impulse, поскольку не смогу 48 часов провести в полете в таком состоянии. Простите», — написал он, передает РБК.

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13 июля самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2, совершающий кругосветное путешествие, вышел на финишную прямую, приземлившись в Каире. Оттуда он должен был вылететь в Абу-Даби, где 9 марта 2015 года стартовало путешествие. За это время пилоты Андре Бошберг и Бертран Пекар делали остановки в 15 городах мира.