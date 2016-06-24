На Нептуне обнаружили новое темное пятно

Подобные явления были замечены в 1989 и 1994 годах, но это пятно - первое, найденное в 21 веке, говорится на официальном сайте телескопа.

Сообщается, что международная группа астрономов сообщила об открытии 17 мая в Центральном Бюро астрономических телеграмм.

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В июле 2015 года на Непутне уже были замечены подобные облака. Ученые предполагают, что они могут быть спутниками темного вихря, образовавшегося на планете.

Астрономы надеются понять, как подобные облака появляются, что контролирует их движение, как происходит их взаимодействие с окружающей средой, и как они рассеиваются.

Как сообщает N+1, вихрь располагается на 46 градусах южной широты и простирается по меньшей мере на 14 градусов дуги. Это соответствует диаметру объекта чуть больше четырех тысяч километров - в три раза меньше, чем диаметр Земли.

Напомним, при помощи марсохода Curiosity на поверхности Марса нашли распространенный на Земле минерал тридимит.