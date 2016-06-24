На Марсе обнаружили распространенный на Земле минерал

Статья исследователей опубликована в журнале PNAS, сообщает N+1.

Марсианская научная лаборатория NASA исследовала образцы осадочных пород из кратера Гейл, которые были взяты на 1060 сол (так называется марсианский день) после приземления Curiosity.

Анализ данных показал, что в образцах содержится значительное количество тридимита - минерала из группы кремнеземов.

Находка удивила исследователей, поскольку тридимит в основном ассоциируется с процессами вулканизма с образованием кремниевой лавы. Ученые не предполагали, что такой вулканизм играл важную роль или вообще проходил на Марсе.

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Ранее было известно лишь о существовании базальтовых вулканов на планете - такие вулканы выбрасывают жидкую лаву, которая наполовину состоит из оксидов алюминия, железа, магния и других металлов (вторую половину составляет диоксид кремния).

На Земле подобный вулканизм связан с движением тектонических плит, однако на Марсе не было обнаружено доказательств их существования.

Отмечается, что тридимит не является однозначным доказательством того, что на Марсе встречался вулканизм, аналогичный земному. Планета могла иметь свои уникальные геологические процессы.

Ученые создали альтернативные модели явлений, которые могли бы привести к образованию тридимита без участия вулканов, однако, по их мнению, все они менее вероятны, чем вулканизм.

Как сообщал УНИАН, ученые миссии Mars Express разгадали тайну шлейфа над Марсом. В 2012 году шлейф образовался за десять часов, простирался над территорией площадью 500 тысяч квадратных километров и пропал через десять суток. Структура располагалась гораздо выше области, в которой из углекислого газа и воды могли бы сформироваться облака.