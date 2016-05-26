Apple нанимает специалистов по созданию зарядных станций для электрокаров - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Среди них Ронан О`Брайонаин (BMW), Нан Лью (беспроводные зарядные устройства), Курт Аделберг (Google). Для разработки собственной станции Apple отправила несколько запросов в специализирующиеся компании с целью выяснить основные принципы построения подобных устройств.

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Более года в Силиконовой долине обсуждают планы Apple построить электромобиль. В настоящее время компания, как представляется, закладывает основу для инфраструктуры и соответствующего программного обеспечения.

Сегодня ключевым неудобством использования электромобилей является нехватка общественных станций для их зарядки и долгое время ожидания.

Apple, которая никогда публично не признавала проекта автомобиля, отказалась комментировать эту историю. Источники Reuters также не подтвердили, что компания уже строила зарядные станции для электромобилей.

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Издание со ссылкой на источники сообщает, что компания ведет переговоры с компаниями, которые занимаются зарядными станциями, об их базовой технологии. Переговоры, которые не были зарегистрированы, не касаются зарядки для электрических автомобилей сотрудников Apple, этот сервис компания уже предоставляет. Они показывают, что компания Apple фокусируется на автомобиле, добавил источник.

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Несколько поставщиков зарядных станций, с которыми связался Reuters, отказались от комментариев о каких-либо отношениях с Apple, которая, как правило, требует от потенциальных партнеров подписать соглашения о неразглашении.