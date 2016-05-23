В Apple признали, что цены на iPhone высоки, пообещали снизить

Об этом в интервью индийскому телеканалу NDTV заявил гендиректор американской компании Тим Кук, передает РБК.

В ответ на реплику ведущего о том, что даже подержанные смартфоны от Apple могут стоить в Индии дороже, чем в США, Кук сказал, что "очень высокой" цена на iPhone становится из-за пошлин и налогов.

"Мы хотим сделать что-то, чтобы снизить ее (цену - Ред.) со временем в той степени, в какой сможем", — добавил Кук. По его словам, компания рассматривает несколько путей выполнения этой задачи.

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Кук назвал своей целью приблизить цены на iPhone в Индии к их стоимости в США. При этом Apple не хочет снижать качество своих устройств, поэтому конкурировать с другими производителями в других ценовых диапазонах компания не собирается, сказал Кук.

Ранее УНИАН сообщал, что снижение продаж смартфонов iPhone во втором квартале финансового года привело к сокращению выручки компании Apple впервые за последние 13 лет.