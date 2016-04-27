Объем продаж Apple упал впервые за 13 лет

По сообщению Apple, компания продала 51,2 млн смартфонов iPhone в этом квартале (январь-март), что на 16% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Объем продаж компании в квартале составил $50,6 млрд, что на 13% меньше в сравнении с соответствующим кварталом предыдущего года. Прибыль Apple составила $10,5 млрд, что на 22% меньше прошлогодних показателей. Это первое квартальное падение, начиная с 2003 года.

Как отмечает агентство Bloomberg, такие цифры оказались более пессимистичными, чем ожидали аналитики, а прогноз на следующий квартал также является неутешительным. В Apple уменьшение продажобъясняют прежде всего снижением спроса на телефоны в Китае, крупнейшем рынке Apple после США. Спрос на iPhone и смартфоны высшего ценового сегмента других компаний снижается во всем мире из-за перенасыщения рынка.

Снизились объемы продаж и других продуктов Apple. Так, продажи планшетов iPad снизились примерно на 20%, а компьютеров Mac - на 12%.