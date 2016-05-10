Ученые рассказали, что может приучить детей к правильному питанию

Об этом заявили американские ученые после проведения эксперимента с участием 400 детей в возрасте 10-11 лет, передает Росбалт. В ходе исследования дети должны были пройти 10 уровней компьютерной игры Squires Quest! II, которую создали именно для того, чтобы стимулировать потребление фруктов и овощей. В итоге 79% участников полностью достигли поставленных в игре целей и изменили свое отношение к овощам и фруктам в течение полугода в положительную сторону.

Читайте такжеБританские ученые предложили новый способ борьбы с ожирением

Психологи считают, что тщательное исполнение всех заданий контролировалось не только родителями, но и интересом самих детей. Для них это было развлечением и источником новых знаний о питании одновременно.