Ученые рассказали, что может приучить детей к правильному питанию

11:32, 10 мая 2016
Наука и IT
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Компьютерные игры могут помочь приучить детей к правильному питанию.

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Об этом заявили американские ученые после проведения эксперимента с участием 400 детей в возрасте 10-11 лет, передает Росбалт. В ходе исследования дети должны были пройти 10 уровней компьютерной игры Squires Quest! II, которую создали именно для того, чтобы стимулировать потребление фруктов и овощей. В итоге 79% участников полностью достигли поставленных в игре целей и изменили свое отношение к овощам и фруктам в течение полугода в положительную сторону.

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Психологи считают, что тщательное исполнение всех заданий контролировалось не только родителями, но и интересом самих детей. Для них это было развлечением и источником новых знаний о питании одновременно.

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