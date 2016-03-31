Ученые обвинили "Планету Х" в массовых вымираниях на Земле

Исследование авторов опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщается на сайте Арканзасского университета, передает Лента.ру.

Теория ученых основана на том, что орбита вращения "Планеты Х" вокруг Солнца медленно наклоняется и каждые 27 миллионов лет пересекает пояс Койпера (расположенный на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца). Это приводит к гравитационным возмущениям, из-за которых "Планета Х" выталкивает кометы из пояса Койпера вглубь Солнечной системы. Кометы бомбардируют планеты системы (в том числе и Землю). По мере приближения к Солнцу они распадаются на фрагменты, которые затрудняют доступ солнечного света к небесным телам (включая Землю).

Читайте такжеУченые заподозрили присутствие экзопланеты в Солнечной системе

По мнению ученых, предлагаемый ими сценарий является наиболее приемлемым для космического объяснения массовых вымираний животных. Два других: наличие второй звезды рядом с Солнцем и вертикальные колебания светила при его вращении вокруг центра Галактики. Эти два сценария, как отмечают авторы, в настоящее время не получает палеонтологического подтверждения.

Впервые свою гипотезу Витмайер и Матс предложили в 1985 году. Исследование ученых опубликовали журнал Nature и издание Time (с изображением на обложке). Согласно первоначальной гипотезе ученых, Планета Х в 1-5 раз тяжелее Земли и расположена в сто раз дальше от Солнца.

Читайте такжеАстрономы заявили о существовании девятой планеты в Солнечной системе

Во второй половине января 2016 года астрономы сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона объекта размером с Нептун, который в 10 раз тяжелее Земли. Потенциальная девятая планета системы вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет. Ее химический состав похож на таковые у газовых гигантов Урана и Нептуна.