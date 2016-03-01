У iPhone 7 появятся стереодинамики и плоская камера - СМИ

Об этом сообщают мировые СМИ, передает Lenta.ru. В частности, с корпуса смартфона исчезнут пластиковые полосы, за которыми на шестом поколении гаджетов располагаются антенны, и разъем для наушников. Толщина нового устройства составит 6,1 мм, что на 1 мм тоньше текущей версии. Это станет возможным благодаря уменьшенному в размерах Lightning-порту, который при этом совместим с существующими периферийными устройствами и кабелями.

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Японский источник, на который ссылаются мировые СМИ, опровергает публиковавшиеся ранее сведения о том, что iPhone 7 получит водонепроницаемый корпус из нового сплава. Кроме этого, одно из японских изданий также указывает, что не располагает информацией о наличии двойной камеры в смартфоне, неподтвержденные сообщения о которой появились в интернете в начале 2016 года.

Выпирающая из корпуса iPhone камера - одно из наиболее спорных дизайнерских решений Apple. На текущий момент она присутствует в двух продуктовых линейках: iPhone 6 и iPhone 6s.

На текущий момент iPhone 7 официально не анонсирован. Ожидается, что седьмое поколение устройств представят в конце 2016 года. СМИ предполагают, что в ходе следующей презентации, намеченной на 15 марта, Applе объявит о выпуске iPhone SE - обновленной 4-дюймовой версии гаджета.