Ученые назвали древнейшее животное на Земле

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института: сделанный ими генетический анализ подтвердил, что именно губки дали органические молекулы, обнаруженные в камнях возрастом 640 млн лет, передает Lenta.ru.

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Большинство окаменелых останков животных относится к эпохе, которая началась около 540 милн лет назад - кембрию. Быстрый по геологическим меркам переход от простых одноклеточных к сложным многоклеточным организмам (так называемый «кембрийский взрыв») продолжает вызывать вопросы у ученых.

Американские исследователи работали с молекулярными окаменелостями - липидом 24-изопропилхолестаном, одной из модификаций холестерина. Эти молекулы находят в аномально высоких количествах в породах кембрия и докембрия. В частности, 24-изопропилхолестан обнаружили в камнях из Омана возрастом 640 млн лет.

Известно, что данный липид вырабатывают некоторые современные водоросли и губки. Чтобы понять, кто делал это в докембрии, ученые выявили ген, отвечающий за производство 24-изопропилхолестана. Они сравнили геномы 30 организмов - растений, грибов, водорослей и губок. Нужный ген (SMT) нашелся только у губок и водорослей нескольких видов - точнее, они обладали лишней его копией.

Наконец, биологи определили, что дополнительную копию SMT губки получили существенно раньше водорослей - как раз 640 млн лет назад. Таким образом, именно они, по всей вероятности, являются древнейшими на планете животными.