Какие новые возможности дают бизнесу CRM-системы

Представить себе современный бизнес 21−го века без IT−технологий уже невозможно. И прогресс в этой сфере зашел уже так далеко, что сегодня бизнесмен, который не идет в ногу со временем, просто рискует остаться не у дел. Но как выбрать программный продукт, который подойдет именно Вашему бизнесу, учтет все его особенности, а главное будет способствовать его росту, что называется, в автоматическом режиме. Безусловно, среди необъятного множества IT−разработок, призванных оптимизировать бизнес−процессы, есть немало предложений, которые соответствуют этим качествам. Но, конечно, далеко, не все они заслужили доверие самих предпринимателей. Им часто приходиться выбирать между высокофункциональным, но дорогим программным обеспечением, и бесплатным, но не удовлетворяющим требованиям.

Customer Relationship Management, или CRM-системы – соединяют оба качества: не ограниченную доступность и высокую функциональность. Такие системы созданы для структуризации всех без исключения данных, которыми оперирует компания в процессе своей жизнедеятельности. Вся эта информация хранится в систематизированном виде, и может быть извлечена практически мгновенно одним кликом. Более того, система позволяет анализировать данные и сортировать их по заданному признаку. Если Вам, к примеру, нужно получить справку обо всех клиентах, с которыми были заключены договора в течение определенного периода, то для этого достаточно всего лишь ввести необходимые параметры в систему. Кроме того, она способна создавать графики и отчеты продаж, отражающие текущее положение дел компании.

Что могут CRM-системы…

CRM-системы имеют две основные функции. Первая – это систематизация данных о клиентах. Без такого учета всегда будет существовать вероятность того, что вы упустите из виду что−то важное относительно какого−либо из Ваших контрагентов. Причем система будет хранить информацию обо всех субъектах, с которыми вы когда−либо вступали в деловые отношения, независимо от срока давности. А это уже возможность проанализировать свою предпринимательскую деятельность в развитии, охватить взглядом большие промежутки времени, найти ошибки, которые были допущены, чтобы избежать их в будущем.

Вторая функция – это учет данных о сотрудниках и о результатах их работы. Для каждого члена команды создается свой профиль в системе, который можно настраивать под специфику работы каждого сотрудника. Он может в своем профиле вести учет выполненных и невыполненных задач, планировать встречи и звонки, координировать действия с коллегами. Доступ ко всем этим данным предоставляется руководителю компании. За счет этого достигается гибкость и эффективность менеджмента.

EspoCRM

Самое удивительное, что все эти бонусы компания может получить совершенно бесплатно, просто скачав из интернета веб-приложение EspoCRM. Причем это могут сделать фирмы, как из Украины, так и еще из других стран, так как интерфейс системы может быть настроен для работы на более, чем на десяти языках.

В отличие от платных CRM-систем, стоимость которых привязана к количеству аккаунтов, которые она может создавать, EspoCRM способна обслуживать неограниченное число пользователей. Так как продукт распространяется с открытым исходным кодом, его можно адаптировать под требования каждой конкретной компании. Оценили достоинства EspoCRM, её мобильность, качество и надежность уже более 20 тысяч организаций и предприятий. И это далеко не предел.