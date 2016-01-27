Физик выстрелил себе в живот из автомата ради необычного эксперимента (видео)
Физик произвел выстрел, потянув за веревку, другой конец которой был привязан к спусковому крючку.
Норвежский физик Андреас Валь (Andreas Wahl) предпочел статьям и лекциям демонстрацию законов природы с помощью собственного тела. Он выстрелил себе в живот из автомата под водой.
Видео об этом подвиге сняла норвежская телерадиокомпания NRK, сообщает Лента.ру со ссылкой на CNET.
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Автомат установили на специальной треноге на расстоянии нескольких метров от Валя на дне бассейна. Физик произвел выстрел, потянув за веревку, другой конец которой был привязан к спусковому крючку.
С ученым ничего не случилось. Так как вода является более плотной средой, нежели воздух, скорость пули падает до безопасных для человека величин практически сразу после выстрела.
Ранее в январе 2016 года физик падал с большой высоты, держась за веревку с привязанным к ней чайником и проходил сквозь пламя — для демонстрации действия центробежной силы и испарения соответственно.