Селекция не в состоянии нарушить законы природы - ученые

Ученые выяснили, что при помощи селекции можно изменить форму крыльев мух-дрозофил, которая оставалась неизменной на протяжении 50 миллионов лет, однако после прекращения целенаправленного скрещивания насекомых крылья возвращаются к первоначальной форме, сообщает Газета.ru со ссылкой на статью в журнале PNAS.

"Биологи заметили, что у мух-дрозофил крылья маленького размера имеют округлую форму, а большого — более вытянутую. Как утверждают ученые, эти пропорции не менялись около 50 миллионов лет. В ходе экспериментов ученые попытались вывести популяцию мух, у которых естественное соотношение формы и размера крыльев было бы нарушено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате скрещивания через 26 поколений мух биологам удалось добиться цели. Однако после того, как целенаправленное скрещивание было прекращено и мухам позволили выбирать партнера для спаривания самостоятельно, процесс стал "отматываться назад" — крылья возвращались к естественной форме, и всего лишь через 15 поколений этот процесс был завершен.

Ученые связывают это с тем, что "природная" форма придает крыльям лучшие аэродинамические свойства. В лабораторных условиях это не является необходимым условием для выживания, поэтому сначала эксперимент проходил успешно.

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Авторы статьи также подсчитали, что всего в опыте было задействовано 58 046 мух-дрозофил.