Ученые установили, что хищное растение-мухоловка умеет считать

«Умение считать также помогает растению экономить - число касаний информирует мухоловку о том, насколько крупным является ее жертва и как много нутриентов она содержит. Это помогает растению находить баланс между расходом энергии на охоту и получаемым объемом питательных веществ», - заявил Райнер Гедрих из Университета Вюрцбурга (Германия), его слова приводит РИА Новости.

Читайте такжеАмериканские ученые установили возраст ископаемого цветка

Райдер Гедрих и его коллеги раскрыли удивительную способность мухоловки считать и выяснили, что некоторые числа означают для нее, наблюдая за тем, как венерины мухоловки (Dionaea muscipula) ловили и поедали кузнечиков в лабораторной оранжерее.

Перед экспериментом ученые прикрепляли к поверхности мухоловки несколько электродов, после чего запускали в сосуд с ней кузнечика, который через некоторое время попадал в «объятия» растения. Иногда ученые проверяли хищную представительницу флоры на бдительность, пытаясь заставить ее захлопнуть ловушку после нескольких нажатий на ее поверхность.

Эти опыты раскрыли несколько интересных вещей. К примеру, оказалось, что растение умеет считать и что оно ассоциирует некоторые этапы своего цикла «охоты» и пищеварения с тем, как далеко оно продвинулось в своей «считалочке».

Как рассказывают ученые, мухоловка использует счет до двух для того, чтобы защищать себя от ложных срабатываний - растение никогда не захлопнет ловушку, если ее поверхности не коснуться дважды в течение 20 секунд.

Во-вторых, когда насекомое попадает в «объятия» мухоловки, растение не спешит начать переваривать его, пока не убедится, что жертва прочно закреплена в ловушке — мухоловка ждет, пока членистоногое коснется стенок еще пять раз, и только после этого начинает вырабатывать пищеварительные соки.

Пока жертва еще жива, каждое новое «накручивание» счетчика заставляет растение усиливать сжимающую силу и все сильнее сдавливать насекомое. Подобный «пошаговый» подход к его умерщвлению позволяет, объясняет Гедрих, мухоловке экономить силы и определять, как много пищеварительных соков, чье производство крайне дорого с энергетической точки зрения, понадобится для переваривания жертвы.

В настоящее время авторы статьи изучают структуру генома мухоловок, пытаясь найти в нем гены, отвечающие за работу этих встроенных «счетов», и потенциально приспособить их для работы в генно-модифицированных организмах.