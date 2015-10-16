Растения добавляют в нектар кофеин для обмана пчел - ученые

Ученые раскрыли необычный пример "наркоторговли" в мире природы – оказывается, что цветковые растения насыщают свой нектар кофеином для того, чтобы подсаживать на него пчел и заставлять их переносить пыльцу за меньшую "плату" в виде разбавленного нектара, сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Current Biology.

"Кофеин в данном случае действует примерно так же, как и наркотики, заставляя пчел считать нектар более вкусным и питательным, чем он на самом деле является. Обманутые таким образом опылители перестают искать другие цветы и еще к тому же приглашают выпить нектар сородичей из улья", — заявил Роджер Шурч (Roger Schuerch) из университета Сассекса (Великобритания).

Шурч и его коллеги раскрыли этот пример необычного "жульничества" со стороны растений относительно случайно – в ходе других экспериментов с пчелами они заметили, что насекомые гораздо лучше запоминали новые запахи и вспоминали о них впоследствии, если они до этого пили кофе или как-либо контактировали с кофеином.

Пытаясь понять, почему так происходит, авторы статьи заметили, что нектар некоторых видов растений содержит в себе небольшое количество кофеина. Это натолкнуло их на мысль, что главный бодрящий компонент кофе может играть важную роль в жизни пчел и цветов и их взаимоотношениях друг с другом.

Для раскрытия этой связи группа Шурча провела простой эксперимент – ученые изготовили несколько муляжей цветов, нектарники которых были заполнены сладким сиропом, в который иногда ученые добавляли примерно то же количество кофеина, содержащееся в настоящем нектаре.

Количество сахара в каждом таком соцветии могло быть большим или маленьким – как объясняют биологи, так они имитировали то, что нектар различных видов растений содержит в себе ту долю сахаристых веществ, которую предпочитают их опылители, в роли которых могут выступать бабочки, пчелы, шмели и даже птицы.

Наблюдая за поведением пчел в присутствии таких "цветов", ученые заметили необычный феномен – если сироп содержал в себе кофеин, то пчелы начинали игнорировать другие искусственные соцветия, даже если они содержали гораздо больше сахара.

Более того, когда пчелы возвращались в улей, они прикладывали просто гигантские усилия для привлечения внимания сородичей к этому сахарному "кофе", в четыре раза чаще исполняя "навигационный танец", рассказывающий им о пути к кофейным цветам, чем они это делали после посещения соцветий с нормальным нектаром.

Все это, как считают Шурч и его коллеги, говорит о существовании необычного механизма обмана опылителей, который выработали некоторые растения – они добавляют в свой нектар кофеин, тем самым привязывая к себе пчел, и одновременно экономят ресурсы, снижая долю сахара в "зарплате" насекомых.

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"В нектаре содержится масса других веществ, которые тоже могут влиять на поведение пчел. Возможно, что растения используют химикаты для того, чтобы дирижировать опылителями и побеждать в войне "работодателя и работника", — заключает Маргарет Кувильон (Margaret Couvillon), коллега Шурча.