Астрономы получили снимок гипергиганта из созвездия Большого Пса (фото)

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics, а кратко о них сообщает Science News.

VY Большого Пса является одной из самых крупных и ярких среди известных человеку звезд. Она расположена на расстоянии 3,9 тысячи световых лет от Земли. Она тяжелее Солнца в 40 раз, а ее радиус превышает шесть астрономических единиц (это больше радиуса орбиты Юпитера, но меньше радиуса орбиты Сатурна). Светимость VY Большого Пса в 300 тысяч раз больше солнечной, передает Lenta.ru.

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Средняя плотность гипергиганта при этом примерно в миллион раз меньше, чем у атмосферы Земли у ее поверхности. Ученые не пришли к единому мнению о точных размерах и массе звезды, а ее свойства являются предметом споров между астрофизиками. В частности, специалисты полагают, что в ближайшие сто тысяч лет она может взорваться как гиперновая.

В новом исследовании ученые получили при помощи научного инструмента Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research на Very Large Telescope снимок VY Большого Пса, на котором разглядели окрестности гипергиганта, содержащие в 50 раз больше пылевых частиц, чем полагали ранее.

Ученые считают, что, несмотря на свои малые размеры (составляющие миллионные доли миллиметра), огромные массы космической пыли выводятся в сторону от светила благодаря давлению звездного ветра. Эта материя, по мнению ученых, в дальнейшем пойдет на формирование других звезд и планет вокруг них.

В своем исследовании авторы смогли наблюдать, каким образом материя звезды готовится к формированию других космических объектов. Кроме того, ученые отследили необходимые для этого факторы: огромные массы околозвездной пыли и высокое давление звездного ветра.