Ученых озадачила орбита самого далекого объекта Солнечной системы

Необычная орбита новой карликовой планеты заставила ученых искать воздействие неизвестных планет или соседних звезд.

Об открытии со ссылкой на доклад, зачитанный на конференции Американского астрономического общества, сообщает Lenta.ru по информации Science News.

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Карликовую планету V774104 обнаружили в октябре 2015 года. Ее диаметр составляет от 500 до 1000 километров. Для точного определения ее орбиты ученым потребуется как минимум год. Сейчас V774104 находится на расстоянии 15,4 миллиарда километров (103 астрономические единицы, а.е.) от Солнца.

Карликовую планету в будущем отнесут к одной из двух групп. Если со временем она приблизится к Солнцу (по своей орбите), то войдет в круг достаточно известных «ледяных миров», орбиты которых объясняются гравитационным взаимодействием с Нептуном.

Однако в случае удаления от Солнца V774104 станет одним из исключений (наряду с Седной и 2012 VP113). Эти карликовые планеты никогда не приближаются к Солнцу ближе чем на 50 а.е., а иногда удаляются на 1000 а.е. Автор открытия Скотт Шеппард (Scott Sheppard) называет их «внутренними объектами облака Оорта», чтобы отличать от небесных тел пояса Койпера (расположены в районе 30-50 а.е.).

Самое интересное в этих объектах — то, что их вытянутые орбиты невозможно объяснить известным на сегодняшний день устройством Солнечной системы. Их могла исказить невидимая гигантская планета, скрывающаяся где-то на дальних границах системы (или вовсе улетевшая в открытый космос, растолкав по пути объекты облака Оорта). Другие ученые допускают, что орбиты были растянуты силой гравитации в древнейшую эпоху Солнечной системы, когда прото-Солнце было окружено другими «звездными яслями».

Шеппард сделал свое открытие с помощью японского 8,2-метрового телескопаСубару, расположенного на Мауна-Кеа (Гавайи). Ранее титул самого далекого объекта Солнечной системы носила карликовая планета Эрида (97 а.е. от Солнца), открытая в 2005 году Майком Брауном (Mike Brown).